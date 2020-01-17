Венгрия отправит в космос второго космонавта

Венгрия намерена выйти в космос. С этой целью она заключило партнёрское соглашение с Роскосмосом. Согласно планам, венгерский космонавт должен отправиться на МКС в 2024 г.

В правительстве Венгрии космическую программу курируют министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и специально назначенный комиссар Оршойя Ференц, которая объяснила выбор российского космического агентства в качестве партнёра:

«В настоящее время во всём мире только Россия способна и готова отправлять космонавтов на Международную космическую станцию».

Венгрия рассчитывает, что космическая программа простимулирует технологическое развитие страны. Венгерский космонавт будет проводить на борту МКС научно-технические эксперименты. Это будет уже второй венгр, отправившийся на орбитальной станции. Первым был Берталан Фаркаш, который 40 лет назад летал на станцию «Салют-6» в рамках программы Интеркосмос:

«Когда я летал на станцию, я брал с собой венгерские инструменты и приборы. Я очень горжусь тем, что на Международной космической станции до сих пор используется дозиметр-радиометр венгерской разработки».

В 1980 г. полёт первого венгерского космонавта готовила целая команда учёных. Во сколько обойдётся венгерской казне новая космическая программа – полной ясности пока нет.