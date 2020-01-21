Евросоюз в космической гонке

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

В освоении космического пространства Евросоюз отстаёт только от Соединённых Штатов. В отличие американцев, европейцы не собираются втыкать свой флаг в другие планеты или искать внеземные цивилизации. Проекты ЕС осуществляются с меньшей помпой и преследуют в основом практические цели.

Космос бесконечно велик и интересен для человека, его изучение и использование способно поглотить астрономическое количество денег. Мировая космическая промышленность оценивается в более, чем 300 млрд евро.

За последние десятилетия большую роль в ней играет Евросоюз, уверенно тесня конкурентов. Он по-прежнему тратит на ракеты и спутники в два раза меньше в год, чем Соединённые Штаты - 8 млрд. Это примерно столько же, сколько Китай, но в 3 раза больше, чем России, и в 6 раз больше, чем Индия.

На ежегодной Европейской космической конференции в Брюсселе исполнительный вице-председатель Еврокомиссии, ответственная за цифровые технологии, объяснила, почему Союз придаёт столь большое значение освоению околоземного пространства:

«Потому что это имеет большой смысл здесь, на планете, - сказала Маргрете Вестагер. - Наша космическая программа чрезвычайно успешна по своей окупаемости. Она, в частности, даёт информацию, полезную в повседневной жизни».

Вместо того, чтобы разрабатывать лунные базы, миссию на Марс или космическое оружие, Евросоюз сосредоточился применении космических технологий в интересах потребителя. Среди его достижений - системы: глобальной спутниковой инавигации «Галилео» и наблюдения за Землей “Коперник». На разных стадиях находятся и другие проекты, о которых рассказывает итальянка, представляющая Португалию:

«Одной из главных наших забот, по-моему, станет в будущем космическая безопасность, - сказала Кияра Манфлетти. - Мы должны обеспечивать защиту от рисков и угроз, возникающих в космосе. Кроме того, нужно заниматься расчисткой космического мусора — возвращать вниз отходы, которые мы оставили в космосе ".

В отлавливании и уничтожении отработавших своё спутников и корабельных частей европейские специалисты сотрудничает с коллегами из других регионов планеты.

Генеральный директор Европейского космического агентства активно привлекает к его работе все страны-члены ЕС:

«Если мы объединим силы, то Европа окажется в очень выгодном положении, а иначе у нас возникнет проблема, - сказал Иоганн-Дитрих Вёрнер. - Нельзя подсчитать то, чем мы занимаемся, только в денежном выражении. Если к этому добавить вклад нашего агентства в европейского хозяйство и помощь различным европейским организациям, то Европа окажется очень мощной космической державой ».

Великобритания, несмотря на то, что выходит из Евросоюза, обещает увеличить своё участие в работе Европейского космического агентства с целью извлечения для себя экономической пользы. Больше неё вносят в его бюджет только Франция, Германия и Италия.