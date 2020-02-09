Ураган "Сиара" наступает на Европу

Ураган "Сиара", обрушившийся на территорию Великобритании, привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и в подаче электроэнергии. Отменены многие поезда, десятки внутренних и международных авиарейсов, остановлено паромное сообщение в разных направлениях. В ряде регионов страны порывы ветра достигают 150 км в час, есть опасность наводнений.

"Оранжевый", предпоследний, уровень опасности объявлен в связи с приближением урагана в 35 департаментах на севере Франции. Штормовой ветер и волны обрушатся на западное побережье Нормандии. Ожидается, что в ближайшие часы скорость порывов ветра в расположенных рядом с океаном северо-западных департаментах достигнет ста десяти - ста сорока 110-140 км/ч.

Тем временем к удару "Сиары" готовятся в Бельгии. Там также объявлен "оранжевый" уровень опасности. В городах закрыты все парки, перекрыты некоторые улицы и отдельные участки автотрасс, проходящие через лесные или парковые зоны. В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа отменены около сотни рейсов.

Между тем в Нидерландах, куда также приближается ураган, прошла традиционная велогонка, участники которой должны были преодолеть 8,5 километров против ветра. На этот раз отважным велосипедистам пришлось столкнуться не только с ветром, но и с песком, который он принес с близлежащих пляжей. Голландцы привыкли ездить на работу на велосипедах в любую погоду, поэтому принять участие в гонке изъявили желание около 11 тысяч человек.