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мир

На Ирландию и Бельгию надвигается шторм

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 Ирина Александрова
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На Ирландию и Бельгию надвигается шторм
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В Ирландии отменен праздник в городе Голуэй, который был объявлен европейской культурной столицей 2020 года. Причина - надвигающаяся стихия. Вечером в районе Кладды, бывшей рыбацкой деревни, должны были собраться около 45 тысяч гостей. Однако организаторы в целях безопасности решили не проводить праздник. К изумрудному острову приближается шторм "Сиара", который принесет с собой обильные осадки и сильный ветер. На западе и юго-западе страны объявлен "оранжевый" уровень опасности.

К капризам погоды готовятся и в Бельгии. Прежде всего, это касается сотрудников чрезвычайных служб. Владельцам ресторанов и кафе рекомендуют убрать с террас стулья и столики. Отменены спортивные соревнования на открытом воздухе. По прогнозам синоптиков в королевстве ожидаются сильные дожди и ветер, порывы которого могут достигать 120 километров в час.

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