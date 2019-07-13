США

Ураган "Барри" ослаб до тропического шторма

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 Мария Сашинская 
Ураган "Барри" ослаб до тропического шторма
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REUTERS/Jonathan Bachman
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Ураган "Барри" ослаб, и синоптики снова характеризуют его как сильный тропический шторм. Стихия достигла побережья Луизианы.

Жители штата заполняют мешки песком. Они уже сталкивались с сильным наводнением в 2016 году и опасаются, что шторм может затопить близлежащие реки. Местные власти уверяют, что уровень воды под контролем.

Джон Белл Эдвардс, губернатор Луизианы

"На самом деле мы ожидаем, что задняя дамба может быть затоплена, и мы не удивимся если это произойдет. Но все должны понимать, что ни одна дамба реки Миссисипи еще не была переполнена, и ни одна дамба в штате Луизиана не провалилась и не нарушена"

Ранее метеорологическая служба сообщала, что "изогнутый" характер шторма и его медленная скорость могут увеличить риск серьезных наводнений. Выйдя из Мексиканского залива на сушу, ураган стал слабее, и угроза сильного наводнения, похоже, миновала. Синоптики предупреждают, что стихия все еще может привести к опасным наводнениям в прибрежных районах к юго-западу от Нового Орлеана. Ранее местные власти сообщали, что в некоторых районах, оставшихся без защитных сооружений, прошла эвакуация населения.

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