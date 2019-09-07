Жертвы и разрушения урагана "Дориан"

Количество жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 43 человек, сообщают местные власти. Добавляя при этом, их это число может возрасти, так как сотни жителей Абако и Большого Багамы числятся пропавшими без вести. По данным ООН, 70 тысяч человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Так же из-за урагана повреждено или полностью разрушено около 13 тыс. строений, включая крупный нефтяной терминал на острове Большой Багама.

О разливе нефти в море пока не сообщается, но местные власти опасаются, что из-за инцидента может пострадать дикая природа.

6 сентября ураган достиг побережья Северной и Южной Каролин, оставив более 200 тысяч домовладений и предприятий без света.

Ожидается, что ослабший "Дориан" может достигнуть атлантического побережья Канады, принеся с собой проливные дожди.