Cтрельба в Таиланде: есть жертвы

Как минимум 17 человек погибли, еще не менее двадцати ранены в результате стрельбы в городе Накхонратчасиме на северо-востоке Таиланда. Младший офицер напал на своего командира на территории воинской части, украл оружие и боеприпасы, после чего открыл огонь в буддистском храме. Затем он направился в популярный торговый центр, где, по некоторым данным, до сих пор удерживает заложников. В СМИ появляются кадры с места события: рядом с одним из входов в здание вспыхнул пожар.

Посты о происходящем злоумышленник публиковал в Фейсбуке, пока его страница не была заблокирована.