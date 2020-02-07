Дамаск заявляет о взятии Саракиба

Сирийские правительственные войска заняли ключевой город Саракиб в восточной части Идлиба, где сходятся две стратегически важные автомагистрали: одна связывает столицу с Алеппо, другая идет из прибрежной Латаки.

При этом, Дамаск обвиняет Турцию в вводе в провинцию дополнительных сил - намерении помешать его успехам. За последние дни правительственным войскам удалось установить полный контроль над более чем 60 населенными пунктами. Анкара требует вывести солдат и технику за линию турецких наблюдательных постов, размещённых в провинции согласно договору о деэскалации 2018 года, до конца февраля.

Дамаск и Москву обвиняют в нанесении ударов по мирным жителям и объектам гуманитарной инфраструктуры. По данным Всемирной организации здравоохранения, как минимум 53 медучреждения прекратили работу в Идлибе. В ООН заявляют, что с начала декабря свыше 580 тысяч человек покинули свои дома и устремились в турецкой границе.

"Сегодня мы поджигаем шины. В Бинниш идет война. Российские и американские оккупанты хотят занять город, но им нечего здесь делать. Пусть они только явятся. Они будут также гореть, как эти шины. Пусть только попробуют приблизится к Идлибу, к этому городу. Бог велик и поможет справиться с любым угнетателем", - говорит житель города Бинниш.

Дамаск обвиняет Анкару в поддержке боевиков. Несколько дней назад сирийские и турецкие войска обменялись артиллерийскими ударами, с обеих сторон есть жертвы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву "не строить преград на пути" его армии.

В свою очередь, российский МИД подтвердил гибель в Сирии четырех офицеров центра специального назначения ФСБ. Никаких подробностей о личности и месте службы погибших не сообщается.

По заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока договоренностей о возможной встрече глав Турции и России нет. 4 февраля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось принятие новых мер по повышению координации совместных действий в Сирии по линии министерств обороны.