Безработица в Испании: десятилетний минимум

Уровень безработицы в Испании достиг десятилетнего минимума. По данным Национального института статистики (INE), общее число трудящихся в IV квартале ушедшего года выросло до 19,56 млн человек - почти на 2,98% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Уровень безработицы в стране неизменно снижается с 2013-го - после пятилетнего экономического спада в результате кризиса 2008 года, когда местный рынок недвижимости рухнул, а тысячи занятых в секторе строительства испанцев оказались на бирже труда.

Залог нынешнего успеха - увеличение числа рабочих мест как раз в строительстве, а также - в сельском хозяйстве. Как следствие, даже межсезонный спад в туристической индустрии, оказался Испании нипочем.