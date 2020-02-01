"Брексит": а поутру они проснулись

Первый день новой жизни Великобритании. Накануне вечером сотни людей перед зданием парламента в Лондоне радостно обнимались, пили игристое вино и под залпы праздничного фейерверка поздравляли друг друга с выходом страны из Европейского Союза. А поутру они проснулись уже за его пределами. Что ждет завтра жителей Соединенного Королевства и каким они видят будущее своей страны?

"Я думаю, что поначалу будет сложно, но мы справимся. На это может уйти год, это может занять несколько лет, но знаете что? Пахнет свободой?", - говорит этот молодой человек.

"Это большая трагедия. Всю мою жизнь мы были в Европейском Союзе. Мой отец, мой дедушка участвовал в войнах в Европе. Мы думали, что все это закончилось. Мы думали, что будем жить одним континентом в мире, в гармонии. Да, сегодня мы не думаем о войнах, но и не ощущаем полного спокойствия, как это должно быть. Я очень разочарован", - рассказывает это житель Лондона.

Несмотря на то, что Великобританию ожидает непростой переходный период, многие ее граждане настроены позитивно.

"Это огромный шаг в неизвестность. Но я не волнуюсь. Я думаю, что мы должны были через это пройти. Мы останемся британцами до конца наших дней. Мы сильные люди. Определенно. Это лучшее, что мы могли бы сделать", - утверждает эта женщина.

Паром Cote des Dunes, которым воспользовалась наша собеседница, находился примерно на середине пути из французского порта Кале в английский Дувр, когда число членов ЕС сократилось с 28 до 27. Но когда очертания Соединенного Королевства стали проявляться в тумане, эта страна уже не была частью Европейского Союза.