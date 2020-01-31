"Брексит": независимость для всех?

Многие сторонники "Брексита" в Великобритании называют его "Днём независимости". И в то же время о независимости — уже своей собственной — говорят в Шотландии. Сторонников расставания с Европой там гораздо меньше, чем в Англии.

Никола Стёрджен, первый министр Шотландии:

"Наша цель — убедить большинство шотландцев выбрать независимость. Сегодня я хочу сосредоточиться именно на этой задаче, убедить большинство, что независимость — верный, наилучший выбор, а также обсудить, как именно будет проходить этот процесс, как мы сможем добиться права провести референдум".

В Ирландской республике очень сожалеют о происходящем и предполагают, что заново выстроить равные отношения в изменившихся условиях будет трудно.

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии:

"Существует большой риск того, что торговый договор так и не будет заключён, в 2021 году это станет существенной угрозой для нашей экономики. Такой договор нам не нужен. Важен сам принцип равных условий, поскольку очень многие в Евросоюзе обеспокоены тем, что одной из причин "брексита" было как раз желание некоторых ослабить устоявшиеся требования и стандарты".

Схожие мысли — и в Северной Ирландии. Вопрос границы на острове был самым тяжёлым в ходе переговоров, и этот регион по многим параметрам останется частью ЕС.

Шона Мюррей, Euronews:

"В Северной Ирландии 56% населеняи голосовали против выхода, так что здесь не будет таких масштабных торжеств, как в остальной стране. Как сторонники, так и противники обеспокоены тем, как "развод" повлияет на ситуацию в Северной Ирландии. Ведь регион продолжить жить по таможенным и торговым правилам ЕС и после "брексита". Некоторые считают, что это станет препятствием для торговли с Великобританией. Другие, в основном юнионисты, опасаются, что Северная Ирландия слишком отдалится от остальной страны. И конечно же ведутся горячие споры о том, не приведет ли "брексит" к референдуму об объединении Ирландии".