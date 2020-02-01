ЕС готов к переговорам по торговому соглашению с Британией после "брексита"

Табличку у входа в представительство Великобритании в Брюсселе заменили: теперь это миссия королевства в ЕС. Ранее со здания был снят и флаг Евросоюза. Впереди - нелёгкие переговоры по торговому соглашению между Брюсселем и Лондоном. Главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье уже заявил, что представит в понедельник проект мандата на эти переговоры, в очередной раз подчеркнув, что после "брексита" Великобритания не сможет пользоваться теми же преимуществами, что и члены ЕС. Приоритет - интересы всего Евросоюза и каждого его члена в отдельности.

Руководство ЕС тепло простилось с уходящими британцами, но на последней пресс-конференции уже прозвучали предупржедения о том, что какими бы тесными ни были отношения с Британией после "брексита", они не будут эквивалентны членству в ЕС.

Евросовет окончательно утвердил соглашение об условиях "брексита" в минувший четверг. Ранее его одобрил Европарламент. Под звуки волынки, с зонтами, чемоданами и флагами британские евродепутаты покинули здание.