Барнье: "По брекситу прогресс минимален"

"Я обязан говорить правду, и она состоит в том, что на этой неделе не было какого-либо значительного прогресса в переговорах", - сказал главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье на пресс-конференции в пятницу. Она была призвана ознакомить с течением начавшегося 1 июня нового раунда переговоров между ЕС и Великобританией по будущим отношениям между сторонами после выхода королевства из состава сообщества.

Барнье отметил, что переговоры проходят на основе взаимного уважения. Однако отметил, что их вести очень трудно из-за того, что Лондон отступает даже от первоначально взятых обязательств. Кроме того, ситуация усугубляется и распространением по Европе коронавируса, от которого страдает и Великобритания.

В частности, стороны не могут договориться о предоставлении равных условий для бизнеса, установлении общих экологических и трудовых стандартов, а также доступе рыболовов из ЕС в британские воды. Особенную озабоченность Брюсселя вызывает поддержание одинаковых условий для британских и европейских компаний в вопросах экологии и условий труда.

Мишель Барнье заявил, что европейцы не готовы соглашаться на условия Лондона "любой ценой" и призвал британцев сдерживать ранее данные обещания. Он подчеркнул, что Брюссель не пойдёт на соглашение, которое в долгосрочной перспективе нанесёт ущерб целостности единого рынка и самому Евросоюзу.