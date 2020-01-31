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О положении Союза

"Брексит" закончил эпоху

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 Stefan Grobe
"Брексит" закончил эпоху
Авторское право
AP Photo/Virginia Mayo - Virginia Mayo
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Передачу «О положении Союза» ведёт Штефан Гробе в Брюсселе:

На этой неделе закончилась эпоха. Пробыв почти полвека в Европейском Союзе, Соединённое Королевство покинуло его.

Здесь, в Европарламенте, прошли эмоциональные дебаты, прежде чем законодатели проголосовали за то, чтобы отпустить британцев, и поцеловали их на прощанье.

Некоторые британские евродепутаты были в восторге, в том числе и сам "Господин Брексит» Найджел Фараж.

Но многие другие члены Европарламента выглядели подавленными. Мы встретились с Ричардом Корбеттом, одним из старейших британских евродепутатов.

С уходом Фаража, Корбетта и их соотечественников, в Европарламенте произойдут некоторые изменения, которые могут оказать серьезный политический эффект".

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