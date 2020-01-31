Жан-Клод Юнкер о жизни после "брексита"

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее уже говорил, что сожалеет о невозможности повлиять на проведение референдума по "брекситу", добавляя, что у него не было таких полномочий. Вот что он рассказал в интервью Euronews.

Жан-Клод Юнкер, бывший председатель Еврокомиссии

"Я сказал Дэвиду Кэмерону и всем остальным, что в день, когда вы организуете в Великобритании референдум по этому спорному вопросу, вы проигрете. Не нужно удивляться, что после всей этой лжи и рассказов о том, что такое Европейский союз, люди голосуют против"

Мария Псара, Euronews

"Многие страны могут подумать о выходе из ЕС"

Жан-Клод Юнкер, бывший председатель Еврокомиссии

"Нет, у меня хорошие, если не сказать, тесные отношения со всеми другими правительствами. И среди них нет желающих сбежать от европейской мечты и европейской дисциплины, потому что они видели в ходе переговоров, как нам удалось объединить всех других членов ЕС. Это цена, которую страна должна будет заплатить, покидая союз".

Мария Псара, Euronews

"Но чтобы препятствовать выходу других стран, Европа должна "наказать" Великобританию?"

Жан-Клод Юнкер, бывший председатель Еврокомиссии

"Нет, я никогда не был сторонником наказаний, они ведут в никуда".

Мария Псара, Euronews

"Какая европейская страна займет место Великобритании в качестве нарушителя спокойствия?"

Жан-Клод Юнкер, бывший председатель Еврокомиссии

"Есть несколько, способных это сделать, но не до такой же степени, чтобы создать проблемы. Такова европейская демократия. Я не боюсь разногласий, которые мы время от времени наблюдаем. Я больше боюсь хрупкости и расколов, с которыми мы время от времени сталкиваемся. Но это тоже часть европейской демократии".