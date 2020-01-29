"Брексит": у единой Европы новое сердце

Ничем не примечательное поле в баварской деревне Гадгейм. Совсем скоро все может измениться. Местные жители с нетерпением ждут "брексита", и заблаговременно установили вот эту веху.

"Здесь будет новый географический центр ЕС", - отмечает бургомистр Юрген Гётц.

Сердце единой Европы уже не раз меняло свое местоположение. После присоединения Хорватии в 2013 году, почетный статус получил Вестернгрунд в 70 километрах от Гадгейма. Год спустя в составе ЕС появился французский автономный остров Майотта. Тогда географический центр также сместился, но всего на 500 метров.

Нынешние изменения более значительные. Жителей будущего центра Европы, а их всего 80, одолевают противоречивые чувства.

"До сих пор к Союзу лишь присоединялись. Впервые его покидают. Надеюсь, что в следующий раз, когда центр тяжести изменится, это произойдет потому, что к нему примкнет новая страна, а не из-за ухода очередного члена", - говорит бургомистр.

Ну а пока Гадгейм готовится к гостям: в чистом поле развеваются флаги, рядом - столик для пикника. Только за последние четыре года до соседнего Вестернгрунда доехали свыше 10 тысяч туристов.