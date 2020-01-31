"Брексит": торговля под угрозой

Это - новая монета достоинством в 50 пенсов вводится в обращение по случаю выхода Соединенного Королевства из ЕС. На реверсе надпись: "Мир, процветание и дружба со всеми странами". Лозунг, отмечают СМИ, выглядит оптимистично, учитывая тот факт, что всего за 11 месяцев Лондону нужно будет говориться с Брюсселем по торговым вопросам.

Саша Вакулина, Euronews: "С 1 февраля большинство граждан Великобритании не заметят каких-либо изменений, поскольку переходный период гарантирует продолжение действующих соглашений с ЕС. Стоимость этой монеты будет зависеть от заключенных к конце переходного периода торговых соглашений. Лондону придется вести переговоры по двум крупным сделкам одновременно: с Европейским союзом и США, а так же с рядом других стран".

Европейский Союз - крупнейший торговый партнер Соединенного Королевства. На долю ЕС приходится 45% британского экспорта и 53% импорта.

До конца 2020 года Великобритания все еще будет оставаться частью единого рынка ЕС, который гарантирует свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Перед группами переговорщиков стоит сложная задача - завершить дискуссии к 31 декабря текущего года.

По словам Мишеля Барнье, переговорщика от ЕС по "брекситу", эти переговоры будут непростыми: "Соединенное Королевство покинет единый рынок (это их выбор) и таможенный союз. "Статус-кво" и прежние правила в торговле между Лондоном и Брюсселем исчезнут и стороны (если к концу текущего года соглашение не будет достигнуто) рискуют столкнуться с "обрывом", в особенности в торговле.

Еще одна ключевая дата для Великобритании - первое июля. К этому сроку ЕС и Великобритания должны согласовать вопросы, касающиеся рыболовства. Так же Лондону предстоит решить - просить ли у Брюсселя продления переходного периода.

Есть еще и работа по торговой сделке с США. Дональд Трамп называл Бориса Джонсона другом и выказывал ему поддержку. После декабрьских выборов в Великобритании, президент Соединенных Штатов поздравил Джонсона с победой.

"Британия и США могут заключить крупную торговую сделку после "брексита". У этого соглашения большой потенциал. Оно может быть солиднее и прибыльнее любого торгового договора с ЕС".- заявлял Трамп.

У Лондона и Вашингтона есть разногласия. Речь в частности идет о налогах на цифровые услуги с доходов крупнейших американских IT корпораций и британских стандартах безопасности пищевых продуктов. За океаном верят в успех переговоров.

Стивен Мнучин, министр финансов США: "У нас с Великобританией значимое партнерство, стратегическое с точки зрения Соединенных Штатов. Мы готовы выделить много ресурсов (для заключения торговой сделки). Я считаю, что у США и Соединенного Королевства схожие экономики, с акцентом на сферу услуг. И я думаю, это будут хорошие отношения".

Саша Вакулина, Euronews : "Само по себе ведение переговоров по двум торговым сделкам возможно. Но получить готовые соглашения менее чем за год кажется маловероятным. Если Великобритания не потребует продления переходного периода до первого июля, и, если к концу 2020 года Лондону не удастся заключить сделку с ЕС, торговля будет вестись по правилам ВТО. Это означает новые тарифы и пошлины , что сделает большую часть импортируемых товаров более дорогими для британских потребителей".