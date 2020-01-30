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Китай

Видео: Китай в рекордные сроки строит больницы для лечения коронавируса в Ухани

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 Rafael Cereceda  & Pierre Marcuse
Спутниковый снимок строящейся больницы в Ухани.
Спутниковый снимок строящейся больницы в Ухани.   -  
Авторское право
Pierre Marcuse/ Copernicus
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На спутниковых снимках видна невероятная скорость, с которой китайские власти строят в городе Ухань больницу для лечения заболевших новым коронавирусом.

Разница между двумя этими фотографиями - 10 дней:

Некоторые китайские СМИ ведут круглосуточную прямую трансляцию со стройплощадки.

Муниципальные власти строят две больницы в Ухане, одну в Хуошеншане, а другую в Лейшеншане.

Город Ухань, как и десяток других китайских городов, находится под карантином: въезд и выезд из него ограничены. Это самый крупный карантин в истории. По разным оценкам, передвижение от 38 до 50 миллионов человек ограничено.

На данный момент в мире зарегистрировано около 8 тысяч инфицированных. Большинство из них - в Китае. По словам экспертов, при помощи ежедневных обновлений и прямых трансляций КНР стремится продемонстрировать прозрачность в принятии мер контроля над эпидемией коронавируса, хотя некоторые ученые подвергают сомнению официальные цифры.

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