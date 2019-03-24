Число жертв циклона "Идай" возросло

В Мозамбике число жертв тропического циклона "Идай" возросло: по данным властей страны, подтверждена гибель в результате наводнений и оползней 446 человек. От стихии пострадали в общей сложности более полумиллиона жителей страны, около 110 тысяч из них находятся в лагерях, спешно оборудованных для оставшихся без крова.

В соседней Зимбабве число погибших составило 259, 217 числятся пропавшими без вести, около 16 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В Мозамбике, Зимбабве и также попавшей в зону циклона Малави наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В Малави погибли 56 человек.

Первый и самый мощный удар "Идай"нанёс по пору Бейра - второму по величине мозамбикскому городу - а затем направился в сторону Зимбабве и Малави, сметая всё на своём пути. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Бейра и его пригороды разрушены на 90%. По данным министерства окружающей среды Мозамбика, зона наводнения в стране составляет около 3 тысяч квадратных километров.