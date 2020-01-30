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WFP: "В Мозамбике нужны продукты, активы и работа"

 Monica Pinna
WFP: "В Мозамбике нужны продукты, активы и работа"
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После двух смертоносных циклонов, обрушившихся на Мозамбик весной прошлого года, страна опирается на помощь международных организаций. Директор Всемирной продовольственной программы по Мозамбику Карин Маненте рассказывает: "В первый день после стихийного бедствия было невозможно помочь людям, просто не было доступа к пострадавшим районам. В последующие дни мы активизировали помощь. У нас уже были подготовлены запасы еды, был воздушный транспорт, мы смогли отреагировать быстро и быстро взять нужный темп.

За шесть недель мы охватили миллион двести человек - стольким людям мы доставили продукты. Большая часть нашей помощи выдавалась в виде продуктовых посылок, еду мы либо привозили, либо покупали в регионе. Еще мы выдавали жителям ваучеры, чтобы они могли совершать покупки в магазинах, которые постепенно возобновляли работу. Люди, которых вы видите - переселенцы, их пришлось перевезти из районов повышенного риска с точки зрения новых стихийных бедствий. Мы их переселили не слишком далеко от их домов, но здесь выше и безопаснее.

Да, наши подопечные возвращаются на свои земли, сажают, обрабатывают участки, а потом вновь едут сюда - все же здесь надежнее. Мы поддерживаем около 2 тысяч переселенцев. Напомню, наш центр находится в провинции Софала, он сильно пострадал от циклона Идай. Всего в провинции мы оказываем помощь почти поулмиллиону человек.

Некоторых мы поддерживаем в рамках программы, которая, помимо обеспечения населения продовольствием, предполагает создание активов - того, что, как мы считаем, поможет общинам встать на ноги. Речь идет о прокладке дорог к местным рынкам, развитии инфраструктуры, строительстве школ, домов. То есть обо всем том, что поддержит людей. Мы реализуем такие инициативы сразу в нескольких точках, здесь, в Софале, тоже поработали в этом направлении. (хотя с переселенцами эта программа реализуется сложнее). Так или иначе, подобная деятельность очень важна для местного населения, не менее важна, чем продукты, ведь так они получат активы и работу".

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