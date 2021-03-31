Мозамбик приходит в себя после нападения исламистов

Более 3 360 человек стали перемещёнными лицами в результате нападения исламистов на город Палма на севере Мозамбика, заявили в Международной организации по миграции.

24 марта до зубов вооружённые боевики местных исламистских группировок взяли под контроль армейские казармы и правительственные здания. Власти признали три дня спустя, что регулярные подразделения покинули Палму. Сообщается о десятках убитых, точное их число установить пока невозможно, сообщают в ООН. Позже стало известно, что ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Исламское государство".

Представитель армии Мозамбика Чонго Видигал старается сохранять оптимизм: "Речь идёт о небольших группах боевиков, которые часто смешиваются с населением, а потом нападают на наши силы. Но, уверяю вас, в городе Палма нет большой террористической группировки".

В ООН убеждены, что число беженцев в ближайшее время возрастёт, поскольку многие до сих пор скрываются в лесах или пытаются по воде перебраться в другие населенные пункты, прежде всего, в административный центр провинции Кабу-Делгаду Пемба.

Палма на карте Мозамбика Associated Press/Associated Press

В связи с участившимися нападениями исламистов, из 110 тысяч жителей Палмы и окрестностей 40 % покинули территорию, сообщают в ООН.

1 800 человек смогли спастись, укрывшись на строящемся поблизости заводе Total по сжижению природного газа. Активизация повстанцев в Мозамбике создает угрозу планам крупнейших энергетических компаний мира инвестировать около 120 млрд долларов в реализацию газового проекта в этой стране.

На севере Мозамбика в последние три года активизировались боевики из группировки "Аш-Шабаб" и структуры террористической организации "Исламское государство" - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). Лидеры "Аш-Шабаб" и ISCAP ставят целью создание на территории Мозамбика исламистского государства. От их рук, по подсчётам ООН, погибли более 2,6 тысяч человек.