Спасение Мозамбика: страна пострадала от второго циклона за месяц

В Мозамбике продолжаются поиски возможных жертв циклона "Кеннет".

На остров Ибо, где в результате уже второго за полтора месяца удара стихии разрушены сотни домов, вертолетами доставлена гуманитарная помощь.

Шторм обрушился на северное побережье африканской страны в минувший четверг, скорость ветра достигала 280 километров в час.

Некоторые районы остались без света и оказались отрезанными от внешнего мира.

В результате вызванного циклоном наводнения некоторые поселения фактически полностью уничтожены. Накануне число жертв достигло 38.

Более 160 тысяч человек остались без крова либо были вынуждены спасаться бегством. Более 30 тысяч домов был разрушены.

Власти опасаются, что тысячи семей остались в разрушенных домах, оказавшись заблокированными от цивилизации и доступа к гуманитарной помощи.

ООН заявила о выделении Мозамбику и соседним Коморским островам, также пострадавшим от циклона, 13 млн долларов на доставку помощи и восстановление инфраструктуры.

Это уже второй циклон, испытывающий страну на прочность. В конце марта Мозамбик вместе с соседними Малави и Зимбабве принял на себя удар циклона "Идай", унёсший жизни около 1000 человек.