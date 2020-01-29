ЕС поддерживает молодых в поиске работы

Сегодня молодежи все труднее найти достойную и стабильную работу. ЕС предлагает соискателям решения и поддержку.

Одна из важнейших европейских инициативах в этой области - так называемая "Гарантия для молодежи" - предписывает обеспечить всех европейцев в возрасте до 25 лет возможностью пройти стажировку или трудоустроиться в течение 4 месяцев после окончания учебы или смены должности.

Предложением уже воспользовались 14 миллионов молодых европейцев.Однако полностью проблему занятости "Гарантия для молодежи" не решает: безработица остается высокой, особенно на юге ЕС.

Греция против Чехии

В Европе - 5,5 миллионов молодых людей не имеют никакой занятости - они не работают, не учатся, не проходят стажировки. В английской аббревиатуре эту группу молодых называют NEETS.

Именно им адресована инициатива "Гарантия для молодежи". Напомним: молодые люди испытывают наибольшие сложности при перехода от школы к рынку труда.

По данным на август прошлого года, уровень безработицы среди молодежи составлял 14,2%. От страны к стране показали варьируются. Наивысшая безработица зафиксирована на юге Европы. В Греции уровень безработицы среди молодежи составляет 33%, в Испании - 32,2% и Италии - 27,1%.

На другом конце шкалы - Чехия с 5%, чуть выше показатели в германии и Нидерландах. Эти три страны, похоже, нашли ответ на вопрос, как трудоустроить тех, кто только вступает в жизнь.

Спрашивали? Отвечаем!

Министр труда Италии Нунция Катальфо ответила на вопросы Euronews.

Euronews: "Многие наблюдатели обращают внимание на то, что инициатива "Гарантия для молодежи" в основном предлагает соискателям варианты стажировок, а не полную занятость. Достаточно ли этой схемы, учитывая тот факт, что в Италии действительно высокий уровень безработицы среди молодежи?"

Нунция Катальфо, министр труда Италии: "Инициатива "Гарантия для молодежи" - один из инструментов помощи, и уже доказано, что он очень полезен. Разумеется, европейское предложение можно и нужно адаптировать к потребностям национальных рынков, развивать, вводить дополнительные меры поддержки соискателей - улучшать их подготовку через тренинги и стажировки, например.

Одновременно мы должны улучшать социальную поддержку этой группы, помогать ребятам получить образование. Отсутствие диплома ведет к изоляции, снижает шансы на получение места на рынке труда. Так люди становятся профессионально малоподвижными, пополняют армию безработных".

Разговор с министром будет продолжен после короткого обзора ситуации в Калабрии. Наш собеседник там - Пьердоменико. Он только что открыл свой магазин благодаря предпринимательской программе "Да, я начинаю", увязанной с инициативой "Гарантия для молодежи".

Молодой человек рассказал: "Я решил стать предпринимателем: в последние годы много работал то здесь, то там, мне не доплачивали, на меня перекладывали много обязанностей. В какой-то момент я решил, что буду работать на себя. Я прочитал про программу "Да, я начинаю", информация попалась мне на глаза в момент, когда я почти потерял надежду открыть свой бизнес, я столько банков к тому времени обошел!"

Пьердоминико - преданный поклонник культуры комиксов. Он прошел обучение по линии ЕС и запросил кредит в 35 тысяч евро на открытие собственного бизнеса. Пьердоминико вспоминает: "Деньги я получил от агентства по микрокредитованию, оно расположено здесь, в Калабрии. Не скажу, что проект спас мне жизнь, но он точно помог изменить ее к лучшему".

Из 300 молодых, представивших на рассмотрение свои бизнес-планы в Калабрии, финансирование получили 60% кандидатов. Специалисты говорят, что цифра может быть выше.

"Центры занятости не всегда готовы обеспечить молодых информацией о возможности участвовать в программе, - отмечает Аннарита Лаззарини, представляющая проект "Гарантия для молодежи" в Италии. - Вот почему в Калабрии, как и в других регионах, местные власти обратились за поддержкой к частным структурам".

В Риме мы знакомимся с Кристиной. У нее за плечами - работа по краткосрочным контрактам. Три года назад она приняла участие в программе повышения цифровой грамотности, которую торгово-промышленная палата Италии организовала в партнерстве с группой Google.

Девушка рассказывает: "Я получила возможность бесплатно пройти обучение по интернет-маркетингу, потом мне повезло - я смогла пройти полугодовую стажировку. Меня взяли в ювелирный бизнес, о котором я имела весьма смутные представления. Стажировка прошла настолько хорошо, что мне предложили постоянный контакт. Проект повышения цифровой грамотности стал для меня поворотным, участие в нем изменило мою жизнь, позволило начать карьеру".

Половина молодых итальянцев, принявших участие в европейской инициативе по поддержке занятости, нашли работу. Однако проблем, связанных с рынком труда, по-прежнему немало. Пьердоменико использовал шанс задать вопрос министру труда: "Возможно ли информировать молодых о перспективах занятости сразу по нескольким каналам?"

Нунция Катальфо, министр труда Италии: "Мы начали с 8 тысяч консультантов по трудоустройству, но в 2021 году планируем довести их число до 20 тысяч. Как видите, общий штат вырастет более чем в 2 раза. Речь идет об армии высококвалифицированных специалистов, чья работа - помогать обратившимся в вопросах трудоустройства от А до Я. Одновременно мы планируем упростить доступ к информации, к цифровым платформам, чтобы поиск работы осуществляется быстрее - причем не только для молодых соискателей, а абсолютно для всех".

Мы задали министру еще один уточняющий вопрос: "В Италии увеличилось число предложений о работе по краткосрочным контрактам. Это единственный вариант, который вы можете предложить молодежи. заканчивающей обучение?"

Нунция Катальфо, министр труда Италии: "По данным Национального института статистики, уровень занятости в Италии увеличился, свет увидели 70 тысяч новых долгосрочных контрактов, этому способствовала инициатива, которую мы обнародовали в прошлом году. Речь идет о так называемом "Декрете о достоинстве", он нацелен на увеличение числа стабильных и долгосрочных контрактов, в отличие от точечных, краткосрочных предложений. Инициатива позволила нам обеспечить атмосферу большей стабильности на рынке труда, опросы и статистика свидетельствуют, что мы - на правильном пути".