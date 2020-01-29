Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Бизнес

ЕС допустит Huawei к сети 5G

Комментарии
 Ольга Кепински
ЕС допустит Huawei к сети 5G
Авторское право
أ ف ب
Размер текста Aa Aa

Европейский союз не будет препятствовать доступу Huawei или любой другой компании к инфраструктуре 5G. Право принимать решение после оценки рисков для своей территории передается каждой из стран-членов.

Еврокомиссия опубликовала свой проект плана действий на следующий день после того, как Великобритания разрешила Huawei поставлять оборудование для неключевой инфраструктуры 5G.

Мы в Европе рады всем. Но при этом у нас есть свод правил. Важно то, что впервые в сфере телекоммуникаций эти правила абсолютно ясны
Тьерри Бретон
еврокомиссар по внутреннему рынку

Правила ЕС включают в себя "оценку профиля риска поставщика", "применение соответствующих ограничений" и предупреждение о "значительной зависимости от одного поставщика".

Компания Huawei приветствовала рекомендации.

"Этот непредвзятый и основанный на фактах подход к безопасности мобильной сети нового поколения позволяет Европе заполучить более безопасную и быструю сеть 5G", — говорится в заявлении компании.

К концу 2020 года сеть 5G должна быть доступна в 138 европейских городах.

Согласно последнему исследованию центра общественного мнения Eurobarometer, более половины граждан ЕС хорошо информированы обо всем, что касается киберпреступности.

Соединенные Штаты хотели, чтобы Европейский Союз запретил доступ Huawei к своей инфраструктуре, опасаясь, что ее инструменты могут быть использованы Китаем для шпионажа. Пекин эти обвинения опроверг.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.