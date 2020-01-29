ЕС допустит Huawei к сети 5G

Европейский союз не будет препятствовать доступу Huawei или любой другой компании к инфраструктуре 5G. Право принимать решение после оценки рисков для своей территории передается каждой из стран-членов.

Еврокомиссия опубликовала свой проект плана действий на следующий день после того, как Великобритания разрешила Huawei поставлять оборудование для неключевой инфраструктуры 5G.

Мы в Европе рады всем. Но при этом у нас есть свод правил. Важно то, что впервые в сфере телекоммуникаций эти правила абсолютно ясны Тьерри Бретон еврокомиссар по внутреннему рынку

Правила ЕС включают в себя "оценку профиля риска поставщика", "применение соответствующих ограничений" и предупреждение о "значительной зависимости от одного поставщика".

Компания Huawei приветствовала рекомендации.

"Этот непредвзятый и основанный на фактах подход к безопасности мобильной сети нового поколения позволяет Европе заполучить более безопасную и быструю сеть 5G", — говорится в заявлении компании.

К концу 2020 года сеть 5G должна быть доступна в 138 европейских городах.

Согласно последнему исследованию центра общественного мнения Eurobarometer, более половины граждан ЕС хорошо информированы обо всем, что касается киберпреступности.

Соединенные Штаты хотели, чтобы Европейский Союз запретил доступ Huawei к своей инфраструктуре, опасаясь, что ее инструменты могут быть использованы Китаем для шпионажа. Пекин эти обвинения опроверг.