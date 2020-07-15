"Китай серьёзно обеспокоен"

"Китай всерьез обеспокоен", - так отреагировал МИД КНР на решение Великбритании отказаться от оборудования китайской компании Huawei и запретить использование её продукции для развёртывания сетей 5G.

В Пекине считают, что Лондон вошёл в сговор с Вашингтоном, чтобы оказывать давление на китайскую компанию: ещё в январе Великобритания была готова сотрудничать с китайцами, но теперь присоединилась к США, которые обвининли Huawei в шпионаже и ввели против неё санкции.

"Это не проблема самого предприятия или отрасли, - сказала представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин. - Проблема в том, что британская сторона политизирует коммерческие и технологические вопросы. А это значит, что безопасность китайских инвестиций в Великобритании под угрозой, и наша уверенность в том, что британский рынок останется открытым, справедливым и недискриминационным, пошатнулась".

Причастность Белого дома к решению Великобритании отказаться от оборудования Huawei при развёртывании сетей 5G британские власти отрицают. В Лондоне пояснили, что оно было основано на технической оценке, проведенной Национальным центром кибербезопасности.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, представляя точку зрения властей, выразил надежду, что это решение не повлияет на британо-китайские отношения негативным образом:

"Проблемы, конечно, существуют, но я не думаю, что это должно повлиять на наши отношения с Китаем в широком смысле. Совершенно очевидно, что здесь были технические проблемы, и вопрос можно было решить лишь таким образом, чтобы гарантировать людям действительное хорошее покрытие мобильной связи, ведь это так для них важно".

В Huawei говорят, что эти причины надуманы, а решение политически мотивировано и нарушает принципы рыночной торговли. Ответ Поднебесной обещает быть болезненным: власти КНР призвали национальные компании подумать дважды, прежде чем инвестировать в Великобританию. Пекин пообещал принять все меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.