Huawei в ЕС: Меркель призывает к единым стандартам

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы страны Евросоюза выработали единые стандарты безопасности телекоммуникационного оборудования. Таким образом она прокомментировала дебаты по поводу безопасности оборудования пятого поколения мобильной связи, произведённого китайской компанией «Хуавэй». Некоторые члены Христианско-демократического союза выступили против китайского производителя из-за опасения шпионажа.

Честно говоря, меня больше пугает или, по крайней мере, беспокоит то, что каждая страна Европейского Союза может начать вырабатывать свою собственную политику по отношению к Китаю. Таким образом мы пошлём противоречивые сигналы. И это нанесёт вред не Китаю, а всем нам в Европе. Ангела Меркель канцлер ФРГ

Против использования китайского оборудования на территории ЕС выступают Соединённые Штаты. Но министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заметил, что Германия не отказалась от американского оборудования, даже после того как в 2013 г. стало известно о программе PRISM Агентства национальной безопасности США по сбору информации, передаваемой по сетям электросвязи. Объектом слежки в рамках этой программы была и сама Ангела Меркель.

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал это замечание министра оскорбительным для американского народа.