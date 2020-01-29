Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

Съешь ещё этих мягких немецких чеков

Комментарии
 Павел Барсуков
Съешь ещё этих мягких немецких чеков
Авторское право
AFP
Размер текста Aa Aa

Акция протеста по-кондитерски: французская булочная в Баварии предлагает посетителям съесть кассовый чек вместе с пирожным.

С 1-го января в Германии обязательно выдавать чек на любую покупку, даже если это сущая мелочь. Так Берлин намерен бороться с уклонением от налогов. Мелкие и средние предприниматели встретили закон с большим недовольством. Чек за единственную булочку и раньше-то никто брал, и теперь не берёт. А время обслуживания растёт, как и накладные расходы.

Людовик Жербуан, кондитер:

"Многие кондитеры выступили против этих мер. Во Франции мы обычно выходим на манифестации. Но тут мы решили протестовать по-своему и делать съедобные чеки: их люди точно возьмут с собой. Мне кажется, это подходящая форма протеста".

Чек выполнен из сахара и максимально точно повторяет настоящий талончик из кассового аппарата. К сожалению, законной силы этот шедевр кондитерского искусства всё равно не имеет, и километры термобумаги так и поступают прямиком из кассы в мусорное ведро.

По данным союза немецких предпринимателей, за год таким образом впустую будут тратить по два миллиона километров чековой ленты.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.