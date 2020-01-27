Стокгольм: "умник" в компании мегаполисов

Могут ли большие города расти и при этом сокращать вредное воздействие на окружающую среду?

Стокгольм доказывает, что да. Одна из самых быстрорастущих европейских столиц к 2040 году стремится стать углеродно-нейтральной. На международном конгрессе Smart City Expo город получил статус самого "умного" в мире - за инновации в области охраны окружающей среды, распространение цифровых технологий и повышение благосостояния жителей. немалую поддержку в этом процессе оказывает Стокгольму ЕС. О чем именно идет речь?

... Valla Torg - район Стокгольма с низким энергопотреблением, один из примеров прилагаемых властями усилий. В рамках европейского проекта GrowSmarter здешние квартиры из муниципального фонда были отремонтированы - так, чтобы уменьшить их воздействие на климат. Электромобили, велосипеды для совместного пользования прочно вошли в обиход горожан. Как и новая система сбора мусора. Для каждого типа отходов - бак своего цвета. Весы и оптический датчик помогают осуществлять индивидуализированную переработку мусора.

Патрик Харальдссон представляет компанию по сбору и сортировке мусора ENVAC: "Обратная связь с горожанами осуществляется через мобильный телефон, - рассказывает он. - Вот, к примеру, миссис Свенсон выбросила пищевые отходы. Она получает сообщение: "Спасибо, миссис Свенсон, вы выбросили килограмм двести граммов мусора. Он будет переработан в биотопливо". В скором времени горожане смогут оплачивать расходы на переработку мусора исходя из его количества".

Мусор поступает в подземный трубопровод, где под высоким давлением перегоняется в центр сбора. Такая система экономит время и не требует участия специальных мусороуборочных машин.

Экологичный транспорт - один из приоритетов шведской столицы. Недавно здесь, у городского стадиона, были установлены датчики: поступающая с них информация помогает муниципальным властям лучше планировать организацию трафика.

Стэнли Экберг представляет участвующую в проекте группу IBM: "Раньше на то, чтобы получить такие детальные данные, уходили год-два,- вспоминает он. - Сейчас информация поступает практически в режиме реального времени, с задержкой в 15 минут. Это очень удобно для отслеживания нововведений, у вас немедленно появляются сведения о результатах".

Для Стокгольма ставка на "зеленое" также означает оптимизацию энергопотребления. Тепло, производимое центрами обработки данных, поступает в специальное хранилище, откуда перенаправляется туда, где оно нужно - например, на отопление домов.

Система забора тепла стала возможной благодаря установке специальных насосов, их закупка профинансирована по линии проекта Growsmarter.

Йоаким Ярсторп руководит одним из таких центров: "Наш центр обработки данных экологичен, мы не отапливаем улицу. Мы продаем излишки теплоэнергии городским компания, они нам платят за это".

На конец прошлом года, по данным оператора городского теплоснабжения, восстановленная энергия помогла отопить 30 тысяч квартир. Поставщиками служит широкий круг предприятий - от супермаркетов до крематориев.

Отопительная компания надеется существенно расширить партнерскую сеть, рассказывает ее представитель Мартин Бролин: "Мы откроем небольшие производственные филиалы по всей нашей сети централизованного теплоснабжения. Благодаря поступающей оттуда энергии мы сможем значительно увеличить резервы, поставлять больше".

К сегодняшнему дню в Стокгольме и двух других экспериментальных смарт-городах - Барселоне и Кельне - реализованы 12 меняющих жизнь решений.

В столице Швеции состоялось торжественное закрытие программы Growsmarter. Проект завершен, но город продолжает ставить перед собой глобальные задачи, напомнила мэр Анна Кёниг Йерльмюр: "Мы хотим добиться углеродной нейтральности и даже выйти в плюс. Город разрабатывает технологию накопления двуокиси углерода, мы считаем, что это решение, а еще наши наработки в сфере теплообмена, позволят нам сделать из Стокгольма город с экологически здоровой средой к 2040 году. Мы станем первыми в мире".

Некоторые из взятых на вооружение решений из Стокгольма могут быть экспортированы в другие регионы Европы, на очереди - Порту, Валетта и Корк.