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Дубай обещает стать "самым умным"

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Дубай обещает стать "самым умным"
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Все больше мегаполисов функционируют по принципу "умных городов", обеспечивая доступ к государственным услугам нажатием кнопки. Дубай - один из них, здесь все больше сфер жизни сегодня обслуживаются через интернет. Застраховать машину, записать ребенка в школу или снять квартиру - в Дубае эти и другие вопросы решаются в считанные секунды.

Как именно идет трансформация обычного города в город класса "смарт"? На выставке высоких технологий GITEX в Дубае мы встретились с Беном Герцелем, представляющим группу Singularitynet: "Чтобы построить настоящий "умный город", нужно множество элементов и данных, - считает он. - Нужен анализ дорожного движения, информация о здоровье населения, современная, умная, электросеть; в целом нужны модели для всего, что происходит в мегаполисе. Мы видим, что города мира активно развивают цифровые подсистемы. Со временем они будут интегрированы, взаимосвязаны, что и создаст целостный облик "умного города" будущего".

Краеугольным камнем трансформации Дубая в "умный город" стало приложение "Дубай сегодня", объединяющее на одной платформе все госслужбы.

Генеральный директор проекта Аиша Бин Бишр приводит в пример сферы применения приложения: "Хотите водить автомобиль в Дубае? Сначала получите права. Уроки вы берете в частных школах, но права - это прерогатива государства. Потом вы покупаете машину и опять же регистрируете ее в госреестре. Что еще? Для получения кредита вам нужно написать в банк, чтобы застраховать машину - выйти на страхового агента. Это и многое другое можно сделать в рамках платформы "Дубай сегодня".

Представители компании уточнили, что в настоящее время расширяют платформу, включая в нее и частные компании; идет оцифровка их услуг.

"Через нашу платформу вы можете подписать договоры о продаже имущества, утвердить право собственности, - рассказывает . Аиша Бин Бишр . - Цифровые подписи признаны всеми профильными ведомствами и властями города".

Армия пользователей приложения недавно превысила миллион. Наши собеседники также подключены к системе "Дубай сегодня". Патрик Даниэль - один из руководителей дизайнерской студии Blue camel: "Это действительно интересное приложение, предлагающее широчайший спектр услуг, и все - в одном месте. У нас есть доступ к судебным ведомствам Дубая, к иммиграционным службам; мы можем проверить свои счета за электричество и воду, оплатить штраф, забронировать место для парковки.

Это очень удобно, доступ к приложению открыт и дома, и на работе. Итак, я запускаю "Дубай сегодня" выхожу на свою страницу и вижу все свои операции - бронирования, счета. Когда я веду машину, приложение показывает мне свободные места на ближайшей парковке. Я слежу за автотранспортом компании, вижу, когда нужно оплатить штраф. Мне нравится приложение за широкие возможности, сведенные на единой площадке".

Сара Джеймс живет и работает в Дубае: "Я использую приложение для оплаты счетов, - рассказала она. - Я вообще ничего не получаю по почте. Любую квитанцию оплачу за 30 секунд".

Миллионная армия пользователей - это множество самой разнообразной конфиденциальной информации. Кто имеет к ней доступ? И как эти базы данных защищены?

Айша Бин Бишр поясняет: "В управлении этими данными мы опираемся на этические нормы, на принцип неприкосновенности частной жизни и интересы безопасности жителей Дубая и региона".

Приложения такого рода означают конец бумажного документооборота. Еще одна неотъемлемая часть любого "умного города" - это цифровая электросеть

Предприниматель Дакота Селмер уточняет: "Сети должны выдерживать пики нагрузки, которые могут быть в пять раз больше, чем базовая нагрузка в течение дня. Если вы решаете строить инфраструктуру, которая в пять раз мощнее, чем требуется в большинстве случаев, то вы создаете излишки".

Городское управление по электричеству и водоснабжению, поставившее целью сделать Дубай "самым умным городом мира", вложило в развитие инфраструктуры нового поколения без малого 2 миллиарда долларов. Потери электроэнергии были снижены на 3,3%.

К сегодняшнему дню тысячи потребителей в Дубае уже установили в домах солнечные батареи с общей мощностью в 106 мегаватт. Они подключены к национальной электросети, излишки энергии потребители могут перепродавать и так уменьшать счета за электричество.

Бен Герцель из Singularitynet призывает к осмотрительности: "Технология просто невероятная, но внедрять ее нужно с осторожностью, необходима децентрализованная система управления и контроля. Потому что передача управления в одни руки, каким-то избранным структурам, означает риск для рынка и пользователей".

Города делают ставку на смарт-технологии. Одним из главных условий успеха этого революционного проекта является гарантия безопасности данных, которые доверяют интернету миллионы людей.

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