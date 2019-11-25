Города будущего: технологии и солидарность

В Барселоне, некоронованной столице "умных городов", прошел очередной международный слет участников конгресса Smart City Expo. Архитекторы, строители, политики, представители бизнеса обсуждали, в каком направлении следует развивать города планеты. Вопрос не праздный: по статистике сегодня половина населения планеты живет в городах, а к 2050 году показатель увеличится до 68%.

Для развития мегаполисам необходим обмен опытом, и конгресс в Барселоне для этого - идеальная площадка.

Участники конгресса единодушны: "умный город" будущего сочетает экологическую безопасность, инклюзию, мобильность и максимальные удобства для человека. Сегодня все больше городов делают ставку на чистый транспорт: велосипеды, мотоциклы, скутеры, а еще автобусы, работающие на электричестве или солнечной энергии.

Общественный транспорт также меняется с опорой на принцип "проще и лучше".

Мигель Каминьо, исполнительный вице-президент по партнерству с предприятиями и глава Global Cities Mastercard, рассказывает: "Посмотрите, что придумали в Лондоне. Вместо билетов, абонементов, которые нужно обновлять ежемесячно - бесконтактные платежи. Прикладываешь карту и едешь. Ни очередей, ни автоматов для покупки билетов. Это позволило сэкономить 100 миллионов фунтов стерлингов в год".

Эволюция наших городов невозможна без прогресса технологического: мир ждет наступления эры 5G. Пятое поколение мобильной связи, считают эксперты, позволит соединить строящиеся ныне элементы "умных городов" в единое целое. Искусственный интеллект заменит человека во многих областях - от управления городским движением до освещения улиц.

Уго Валенти, директор конгресса Smart City Expo, убежден: "Нам нужно решить, какими мы хотим видеть города завтрашнего дня. Я размышляю, какое качество жизни нужно мне, что будет полезно моим дочерям. Вот так, мы обдумываем, а затем воплощаем это в жизнь".

Яркие идеи, новое партнерство - конгресс стал идеальной площадкой для обмена контактами, опытом и запуска совместных программ сотрудничества между городами.

"Мы хотим, чтобы участники слета делились опытом, чтобы говорили как об успехах, так и о неудачных попытках, - говорит Валенти. - То, чем занимаются сегодня в Дели, возможно, уже попробовали в Копенгагене. И там, наверняка, есть наработки, которые можно взять на вооружение".

Эксперты предостерегают от излишней технократичности в проектировании городов будущего. Напоминая - в центре любой системы остается живой человек.

Профессор Гарвардского университета Дэвид Рикетсс напоминает: "Города будущего - это не только одни лишь технологии, это и мы, общество функционирующее лучше, сплоченнее".

Участники конгресса единодушны: "да" - роботам и искусственному интеллекту, "нет" - утере человеческих связей, принципов солидарности и сопричастности.