Европейцам строят "умные дома"

... Представьте дом будущего, где все приборы, отопление, освещение приводятся в действие через приложение на телефоне или систему дистанционного управления. При этом смарт-устройства смогут слышать не только вас, но и друг друга, взаимно дополняя и корректируя функции. Наладить бесперебойный информационный обмен между всеми звеньями системы "умного дома" остается задачей номер один для разработчиков.

Как десятки беспроводных устройств, составляющих "умный дом" завтрашнего дня, будут контактировать, общаться друг с другом? Программа Futuris приглашает в Нидерланды, где над этой проблемой трудятся ученые Европейского исследовательского проекта.

В лаборатории, построенной учеными Европейского исследовательского проекта, специалисты тестируют приборы будущих "умных домов", проверяя их на совместимость. Результатов их экспериментов с нетерпением ждут производители бытовой техники и электроники.

Юлия Папаиоанну, инженер: "В доме будущего все приборы будут умными и самостоятельными. Под приборами я имею в виду привычную посудомоечную машину, духовку, зарядную станцию для электромобиля. Все эти устройства смогут получать, анализировать, интерпретировать и передавать информацию; очень важно, что информационный обмен будет осуществляться не только с человеком, но и с соседними смарт-приборами. Для этого нам нужно написать для всей цепочки единые коды, выбрать, если хотите, один язык. Это повысит эффективность управления каждым элементом в отдельности и системой в целом".

Антониус Маринопулус, инженер: "Мы проверяем функциональные характеристики приборов и устройств от разных производителей и так формируем обширную базу данных. С опорой на нее мы сможем провести сравнительный анализ марок, обнаружить слабые места в разных приборах. Поняв, почему то или иное устройство выбивается из стандарта, мы свяжемся с изготовителем и предложим ему вектор поиска решения. И так придадим импульс для совершенствования линейки смарт-продукции!"

Исследователи видят наши дом будущего как экосистему взаимосвязанных, гармонично сотрудничающих друг с другом умных устройств и предметов. Смарт-концепция может быть применима и к целым городам, в которых сойдет на нет неэкономичное и неэкологичное потребление, а приборы, транспорт и даже люди будут и производить энергию, и потреблять ее.

Каталин Феликс Ковриг, инженер: "Мы находимся в огромном аккумуляторном контейнере, где, как вы видите, множество отсеков. Один такой ящик способен обеспечить энергией целый дом. Внутри - литиево-ионные батареи. Как вы знаете, сегодня есть множество технологий и видов аккумуляторов, но мы остановились на этих. У них выше производительность и они проще в обслуживании. Это - батареи будущего".

В скором времени, обещают ученые, европейцы начнут внедрять результаты экспериментальных разработок в свои дома. Задача номер один - сделать смарт-устройства доступными массовому потребителю.

Каталин Феликс Ковриг, инженер: "Вы должны иметь возможность пойти в супермаркет, купить нужный прибор и не сомневаться, что он прекрасно встроится в уже имеющуюся у вас дома умную систему. Этого можно добиться только через разработку универсальных стандартов для смарт-домов; производитель должен открыто информировать потребителя о новинках, давать ему четкие инструкции по использованию прибора".

Исследователи напоминают: "умный дом" - жилище не только комфортное и безопасное, но и экономичное; их усилия, таким образом, отвечают европейской стратегии по внедрению цифровых технологий в энергосектор.