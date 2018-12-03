Европейцам строят "умные дома"

Как десятки беспроводных устройств, составляющих "умный дом" завтрашнего дня, будут контактировать, общаться друг с другом? Программа Futuris приглашает в Нидерланды, где над этой проблемой трудятся ученые Европейского исследовательского проекта.
... Представьте дом будущего, где все приборы, отопление, освещение приводятся в действие через приложение на телефоне или систему дистанционного управления. При этом смарт-устройства смогут слышать не только вас, но и друг друга, взаимно дополняя и корректируя функции. Наладить бесперебойный информационный обмен между всеми звеньями системы "умного дома" остается задачей номер один для разработчиков.
Юлия Папаиоанну, инженер: "В доме будущего все приборы будут умными и самостоятельными. Под приборами я имею в виду привычную посудомоечную машину, духовку, зарядную станцию для электромобиля. Все эти устройства смогут получать, анализировать, интерпретировать и передавать информацию; очень важно, что информационный обмен будет осуществляться не только с человеком, но и с соседними смарт-приборами. Для этого нам нужно написать для всей цепочки единые коды, выбрать, если хотите, один язык. Это повысит эффективность управления каждым элементом в отдельности и системой в целом".
В лаборатории, построенной учеными Европейского исследовательского проекта, специалисты тестируют приборы будущих "умных домов", проверяя их на совместимость. Результатов их экспериментов с нетерпением ждут производители бытовой техники и электроники.
Антониус Маринопулус, инженер: "Мы проверяем функциональные характеристики приборов и устройств от разных производителей и так формируем обширную базу данных. С опорой на нее мы сможем провести сравнительный анализ марок, обнаружить слабые места в разных приборах. Поняв, почему то или иное устройство выбивается из стандарта, мы свяжемся с изготовителем и предложим ему вектор поиска решения. И так придадим импульс для совершенствования линейки смарт-продукции!"
Исследователи видят наши дом будущего как экосистему взаимосвязанных, гармонично сотрудничающих друг с другом умных устройств и предметов. Смарт-концепция может быть применима и к целым городам, в которых сойдет на нет неэкономичное и неэкологичное потребление, а приборы, транспорт и даже люди будут и производить энергию, и потреблять ее.
Каталин Феликс Ковриг, инженер: "Мы находимся в огромном аккумуляторном контейнере, где, как вы видите, множество отсеков. Один такой ящик способен обеспечить энергией целый дом. Внутри - литиево-ионные батареи. Как вы знаете, сегодня есть множество технологий и видов аккумуляторов, но мы остановились на этих. У них выше производительность и они проще в обслуживании. Это - батареи будущего".
В скором времени, обещают ученые, европейцы начнут внедрять результаты экспериментальных разработок в свои дома. Задача номер один - сделать смарт-устройства доступными массовому потребителю.
Каталин Феликс Ковриг, инженер: "Вы должны иметь возможность пойти в супермаркет, купить нужный прибор и не сомневаться, что он прекрасно встроится в уже имеющуюся у вас дома умную систему. Этого можно добиться только через разработку универсальных стандартов для смарт-домов; производитель должен открыто информировать потребителя о новинках, давать ему четкие инструкции по использованию прибора".
Исследователи напоминают: "умный дом" - жилище не только комфортное и безопасное, но и экономичное; их усилия, таким образом, отвечают европейской стратегии по внедрению цифровых технологий в энергосектор.