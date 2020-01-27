Пикассо обожал бумагу: выставка в Лондоне

Основоположник кубизма Пабло Пикассо обожал бумагу и не только рисовал на ней — он её рвал, сжигал и делал трёхмерной.

Королевская академия художеств в Лондоне собрала свыше 300 работ Пикассо. На этой грандиозной выставке можно проследить за развитием его творческой карьеры, которая охватывает почти 80 лет.

Ассистент куратора выставок Рианнон Хоуп, Королевская академия художеств: "Мы подумали, что сможем показать ещё неизведанное направление его деятельности, о которой люди, возможно, думают, что уже всё знают. В это собрание вошли не только принты и рисунки. Он создавал папье колле — бумажные коллажи — это вырезанные и склеенные куски бумаги. Он изобрёл этот творческий приём вместе с Жоржем Браком. Представлены также скульптуры из бумаги, работы с применением фотографий и совместные проекты с разными художниками. Мы можем показать гораздо больше, чем ожидает публика".

Картина "Авиньонские девицы" — одна из самых известных работа Пикассо — не покидает Нью-Йоркский музей современного искусства. На выставке в Лондоне представлены блокноты с зарисовками этого полотна. На его подготовку Пикассо потратил 16 альбомов.

Ассистент куратора выставок Рианнон Хоуп, Королевская академия художеств: "Бумагу он использовал, когда нужно было срочно что-то создать. Мне кажется, что он был из тех художников, которые никогда не отдыхают. он всегда чувствовал необходимость творить. И бумага служила средством и форматом. Этот материал он мог превратить во что угодно. Бумага давала ему больше свободы действий, чем холст либо ваяние. И это можно почувствовать, глядя на бумажные скульптуры, это заметно в коллажах и небольших макетах, которые присутствуют на протяжении всей его жизни".

В рамках экспозиции демонстрируется документальный фильм, показывающий художника за работой.

Выставка организована в в сотрудничестве с Музеем искусств Кливленда и Национальным музеем Пикассо в Париже и продлится до 24 апреля.