В Лионе показывают "купальщиц" Пикассо

"Купальщицы и купальщики Пикассо" - так называется выставка, которая открылась в Лионском музее изящных искусств. Изначально она намечалась на 18 марта, но эпидемия коронавируса спутала планы организаторов.

"Каждый раздел этой выставки позволяет рассказать историю его личной жизни, истории его любви, потому что за каждой картиной купальщицы скрываются особые отношения Пикассо с той или иной женщиной. Мы также постарались опереться, насколько возможно, на архивные документы, в первую очередь, парижского Музея Пикассо, чтобы отыскать редкие фотографии из семейных альбомов. На них Пикассо выглядит очень человечным и даже трогательным. Видно, какое удовольствие ему доставляло приходить на пляж с любимыми женщинами, детьми, друзьями", - говорит директор Лионского Музея изящных искусств Сильви Рамон.

Организаторы лионской выставки благодарны парижскому Музею Пикассо и всем тем, кто предоставил экспонаты, за разрешение продержать их до 3 января 2021 года.

"Цель выставки - осветить всю палитру его творчества: живопись, рисунок (ведь рисунки предоставляют довольно редко из-за сложностей с хранением), ну и, конечно, скульптуру, особенно с 1930 года, когда Пикассо обосновался в замке Буажелу в Нормандии".