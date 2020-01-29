Модельер Аньес Б. продемонстрирует "Смелость"

Французский дизайнер Аньес Б. готовится к первой выставке в своей галерее в Париже. Урожденная Аньес Трублэ, уже к 20 годам после рождения близнецов и развода она решает, не имея ни гроша в кармане, войти в мир моды. Сегодня ей принадлежат около 300 магазинов одежды по всему миру. Также с середины 1980-х она коллекционирует предметы искусства, которых сейчас насчитывается около 5000.

Это только часть моей коллекции и посвящена она одной теме — смелости. Для меня смелость — это чувство сомнения, при котором идти вперед все равно нужно. Это очень и очень заметно в моей коллекции. То, чего вы нигде не увидите. Так что именно на этой выставке проявляется смелость Аньес Б. французский модельер

По задумке дизайнера, ее выставка — это больше, чем место для демонстрации искусства, это своего рода "фабрика культуры и социальной солидарности". Новая галерея Аньес Б. "Ля Фаб" ("La Fab") открывает свои двери 2 февраля выставкой под названием "Смелость" ("La hardiesse") в 13-м округе Парижа.