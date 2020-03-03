Лучшие выставки Европы

Японское кимоно в центре внимания лондонского Музея Виктории и Альберта. Выставка под названием "Кимоно: от Киото до подиума" рассказывает о расцвете, падении и недавнем возрождении этого традиционного японского предмета одежды и продлится до 21 июня.

В Берлине вы можете увидеть рисунки и гравюры художника эпохи Возрождения Рафаэля. Выставка в честь круглой даты - 500 лет со дня смерти гения - проходит в Гравюрном кабинете и будет открыта до первого июня.

На шоу "Знакомство с Винсентом Ван Гогом" посетители могут по-настоящему погрузиться в жизнь и творчество художника. Эта интерактивная выставка, созданная Музеем Ван Гога в Амстердаме, до 31 мая будет представлена в Лиссабоне.