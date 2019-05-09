"Бессмертный полк" - 2019

Миллионы людей по всей России вышли 9 мая на акцию "Бессмертный полк" с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. В шествии в Москве принял участие и президент Владимир Путин, который нёс портрет своего отца.

Колонна растянулась на по центру столицы на четыре с половиной километра. На этот раз в акции приняли участие около 700 тысяч москвичей.

Более миллиона человек прошли в рядах "Бессмертного полка" в Петербурге. Многие пришли с детьми.

Несколько десятков человек пронесли огромное Знамя Победы. Перед колонной в ретро-автомобилях ехали ветераны войны и жители блокадного Ленинграда. Шествие прошло по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где затем состоялся праздничный концерт.

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" прошла акция "Никто не забыт, ничто не забыто", аналог "Бессмертного полка". Люди пришли с цветами и с портретами погибших в войне.

2 тысячи полицейских проверяли участников на наличие запрещённой на Украине символики - советских флагов и георгиевских лент. Несколько человек были арестованы.

В тот же день на Софийской площади в центре Киева прошла и альтернативная акция "Украинский бессмертный полк". Её участники несли портреты украинских военных, которые погибли в Донбассе.