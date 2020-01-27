"Это никогда не должно повториться!" - бывшая узница Освенцима

Во время Второй мировой войны Рита Кинг, будучи подростком, вместе с семьей была депортирована и оказалась в Освенциме. Ей удалось выжить. Но даже по прошествии многих лет она не может забыть перенесенных страданий.

"Это тяжелые воспоминания, - говорит женщина. - Я была еще девочкой и не знала, что будет со мной, жила с постоянным чувством страха. Для меня Освенцим ассоциируется именно с этим - людские страдания и страх".

Рита родилась в большой еврейской семье в городе Красник на востоке Польши. Ее отец был плотником. До войны у них была абсолютно обычная жизнь. Дети ходили в школу, Рите нравилось заниматься математикой. Еврейская община жила обособленно, но по воспоминаниям женщины с соседями отношения были хорошие.

"Когда началась война мы все потеряли практически в одночасье. У меня были родители, братья и сестры, дяди и тети. И вдруг не осталось никого", - говорит она.

После раздела Польши территория, на которой жила семья Риты, сначала отошла СССР, но вскоре была захвачена нацистами. До их прихода в Краснике проживало более 5 тысяч евреев. Все они были отправлены в лагеря. Выжили лишь 350 человек.

"Когда меня привезли в лагерь, то один немец увидел меня и сказал, что я еще слишком маленькая, - вспоминает бывшая узница Освенцима. - Он сказал, что найдет мне работу на кухне. Так и сделал. Вначале я не знала, что творилось в лагере. Только потом я поняла, что чудом избежала газовой камеры".

После войны Рита уехала из Польши в США и поселилась в Нью-Йорке. Вышла замуж, завела детей. В этом году по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима она впервые вернулась на это место. Вместе с ней приехали дочь и внуки. По мнению женщины, молодое поколение должно знать историю Освенцима. Это был крупнейший нацистский лагерь, здесь было убито и замучено полтора миллиона человек, из которых более миллиона - евреи.

На вопрос, боится ли она, что случившееся здесь 75 лет назад, может произойти вновь, женщина отвечает не задумываясь: "Да, боюсь. Но это никогда не должно повториться!".

Освенцим был освобожден советскими воинами в 1945 году. Согласно резолюции ООН, 27 января - день освобождения Освенцима - объявлен Всемирным днем памяти жертв Холокоста.