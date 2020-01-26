Бундесвер возобновил обучение курдов

Бундесвер возобновляет обучение курдских вооружённых формирований на севере Ирака. Инструкторы приостановили свою деятельность в начале января на фоне резкого обострения ситуации в стране. После серии американских авиаударов, жертвой одного из которых стал генерал иранского корпуса стражей исламской революции, по Ираку прокатилась волна антизападных протестов, а парламент потребовал от правительства положить конец иностранному военному присутствию.

Речь шла и о возможном выводе немецких солдат. Однако в Берлине назвали такой вариант ошибкой и задействовали дипломатические каналы.

Сейчас в Ираке находятся около 120 военнослужащих из Германии. Они обучают курдов в двух тренировочных лагерях — в районе Эрбиля и под Багдадом. Ранее учебный процесс уже приходилось неоднократно прерывать из-за конфликтов между иракским руководством и курдскими лидерами.