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Ирак

Ирак: ситуация обостряется

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  Михаил Саленков 
Ирак: ситуация обостряется
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AP
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Дополнительные подразделения иракской армии и полиции направлены в "зеленую зону" Багдада, обстрелянную ракетами. В этом районе располагается посольство США. После обстрела все подъезды к дипмиссии были перекрыты.

Американские власти приняли решение направить на Ближний Восток около трех тысяч военнослужащих в каестве подкрепления. Сообщается об отмене совместных американо-марокканских военно-морских учений. Подразделения ВМС США направляются в регион для обеспечения безопасности.

Вместе с тем Госдепартамент США призвал всех американских граждан "немедленно" покинуть территорию Ирака. Работа посольства в Багдаде приостановлена.

В Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и нескольких других городах Соединенных Штатов прошли антивоенные митинги, участники которых требовали вывести войска из Ирака, прекратить бомбардировки этой страны и снять санкции с Ирана.

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