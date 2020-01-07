Уйдут ли из Ирака иностранные войска?

США пока не приняли решения о выводе своих из Ирака, несмотря на требование иракского парламента. Более того Вашингтон наращивает своё присутствие в ближневосточном регионе. Дональд Трамп угрожает ввести против Ирака санкции, если тот будет упорствовать в желании избавиться от иностранного военного присутствия на своей территории.

Официальный Вашингтон демонстрирует уверенность, но, по мнению аналитика Международной кризисной группы Роберта Малли, – не очень убедительно:

«Когда секретарь Помпео заявляет, что мы в большей безопасности, чем раньше, я, как и многие другие, считаю, что это явно не так. Потому что все сейчас говорят об угрозе для американцев на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других местах. Зачем бы мы стали эвакуировать американцев из Ирака, если угроза не возросла?»

Иракское правительство в рамках подготовки вывода со своей территории иностранных контингентов уже ограничило их передвижение. О выводе своих военных из Ирака в Кувейт объявили Словакия, Хорватия и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Хайко объяснил это решение заботой о безопасности военнослужащих:

«На самом деле военнослужащие, обучавшие иракцев, больше этим не занимаются. Коалиция больше не ведёт военных действий против ИГ. Поэтому сейчас главный приоритет для нас это безопасность наших солдат».

Франция, напротив, намерена сохранить присутствие своих военных в Ираке под предлогом продолжающейся борьбы с ИГ. Об этом, по словам пресс-секретаря французского правительства Сибет Ндиайе, президент Эммануэль Макрон заявил на заседании совета министров:

«Он еще раз подчеркнул, что Франция хотела бы сохранить присутствие своих военных в регионе в рамках борьбы с "Исламским государством". Вчера он провёл несколько телефонных разговоров с заинтересованными сторонами».

Ирак считает грубым нарушением своего суверенитета убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани (направлявшегося в Багдад, по словам премьер-министра Абдул-Махди, с дипломатической миссией) и заместителя руководителя Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. По мнению иракцев, оба командира сыграли ключевую роль в разгроме ИГ на территории страны.