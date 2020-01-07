Германия выводит часть контингента из Ирака

Германия выводит часть контингента, размещённого в Ираке, для обучения и переподготовки, а также в связи с усилением напряженности в регионе. В заявлении Бундесвера уточняется, что речь идет о 35 военнослужащих, расквартрованных в Багдаде и городе Таджи, к северу от иракской столицы. Здесь сообщили, что трое военнослужащих вылетели из Багдада в Кувейт; еще 32 человека были передислоцированы в Иорданию. В документе также упоминается недавняя резолюция иракского парлмента, требующая от всех иностранных контингентов покинуть страну.

В интервью Ассоциации региональных общественных телерадиокомпаний (ARD) министр иностранных дел Германии Хайко Маас пояснил: "Дело в том, что военнослужащие, расквартированные в этой стране для обучения местных кадров, уже не выполняли свою миссию, поскольку борьба международной коалиции с группировкой "Исламское государство" в настоящий момент зашла в тупик. В этом контексте безопасность наших солдат является нашим главным приоритетом. Мы заботимся об этом буквально каждый день, и до сих пор неизменно принимали соответствующие меры предосторожности".

При этом еще 90 военнослужащих Бундесвера, размещенных на территории Иракского Курдистана, пока продолжат заниматься обучением и тренировкой местных сил безопасности, сообщили в Берлине.