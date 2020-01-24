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Брюссельское бюро

Споры вокруг Освенцима

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 Андрей Бекетов
Споры вокруг Освенцима
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Euronews
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В 1939 году Советский Союз и нацистская Германия заключили договор о ненападении. Сейчас вновь разгорелся спор о том, привёл ли он ко Второй мировой войне в Европе, или причиной её стало Мюнхенское соглашение предыдущего года о разделе Чехословакии. Вот мнение профессора европейской истории Свободного университета Брюсселя:

«Адольф Гитлер вторгся в Польшу, так всё началось, - сказал Питер Лагру. - Но поляки постоянно утверждают, что версия об их спасении Советским Союзом от Гитлера не отражает полную картину. Важно помнить, что вторжение Германии было подготовлено пактом о ненападении со Сталиным, а также секретным соглашением о разделе Польши между обоими агрессорами. Так что, действительно, немецкое вторжение произошло первым, но уже через две недели последовало ещё одно вторжение, на этот раз с Востока — вторгся Советский Союз ".

Этот спор об истории привел к тому, что 75-ю годовщину освобождения лагеря смерти Освенцим мир отмечает двумя конкурирующими церемониями. Одна - в Иерусалиме с участием польского президента Анджея Дуды. А в понедельник на меропритиях в Польше не будет Владимира Путина. Посол России при ЕС Владимир Чижов комментирует:

"К сожалению, президент Путин, глава государства, Российской Федерации, которая является продолжателем Советского Союза, чьи солдаты освободили узников Освенцима, и чья армия положила только за освобождение Польши 600 тысяч человек, он, увы, не был приглашён в этом году на это юбилейное мероприятие. Оставим это на совести господина Дуды. К сожалению, в сегодняшней Польше мы наблюдаем неоднократные попытки переписывания истории".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал:

"Советский Союз — далеко не освободитель, он был пособником нацистской Германии и виновником собственных преступлений - до и после освобождения Освенцима. Учитывая, что Европейский Союз был рожден из пепла Второй мировой войны, мы должны остерегаться ложных повествований, подобных тем, которые распространяются сегодня".

Корреспондент Euronews Даррен Маккафри передаёт:

"Политически институты ЕС поддерживают Польшу, Европарламент принял резолюцию, возлагающую вину за начало Второй мировой войны на пакт о ненападении. Еврокомиссия также обвинила Россию и осудила то, что она назвала «любыми ложными утверждениями с целью исказить историю войны».

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