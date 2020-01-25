Узница Освенцима: "Я решила, что лучше молчать"

Лилиана Сегре — пожизненный сенатор Италии, которая так и не закончила школу. В 1938 году еврейской девочке пришлось бросить учёбу после того, как в Италии были приняты расовые законы. А в 1943-м Лилиану и её родных отправили в Освенцим. Зимой 1945-го она пережила марш смерти. В начале мая советские войска освободили её уже из Мальхова.

Лишь полвека спустя Лилиана нашла в себе силы, чтобы рассказывать о тех годах:

"Почти все вернувшиеся ничего не рассказывали очень долгое время. Было очень трудно найти подходящие слова для того, чтобы описать, через что мы прошли. Для тех, кто не испытал того, что выпало нам, было практически невозможно нас понять. Мы и они по-разному возвращались к нормальной жизни. Я была глупой девчонкой, мне было всего 15, когда я вернулась. Но когда я встретила старых друзей, выживших родных, я сразу увидела, насколько мы отличаемся друг от друга. Поэтому я решила, что молчание — лучший выход".

Молчать было тяжело, но всё же лучше, чем заговорить — и столкнуться с непониманием Лилиана Сегре узница Освенцима

В лагерях погибли отец Лилианы и бабушка с дедушкой. Обет молчания итальянка нарушила лишь в 1990 году, и с тех приобрела общенациональную известность.

Каждое утро в ду́ше я вижу свой номер на запястье. Он — такая же часть моего тела, как например нос Лилиана Сегре узница Освенцима

"Об этом номере невозможно забыть. Память об Освенциме всегда была во мне, это тоже часть меня самой".