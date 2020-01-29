Приняв ответственность за преступления нацизма, Германия взяла на себя роль "маяка" в борьбе за либеральные ценности и против популизма. С таким заявлением выступил президент Израиля Реувен Ривлин, который выступил в Бундестаге на 75-летие освобождения Освенцима.

Реувен Ривлин, президент Израиля:

"На плечах Германии лежит огромная ответственность, особенно сегодня, когда мы наблюдаем самые разные течения и в Европе, и в остальном мире. Европу наводнили призраки прошлого".

Депутаты немецкого парламента почтили жертв нацизма "часом памяти". Впервые в совместном заседании приняли участие президенты Израиля и Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

"Мы обязаны оправдать доверие Израиля, протянувшего нам руку дружбы, поскольку мы, немцы, в своё время не могли даже надеяться на примирение. Мы хотим оправдать это доверие. Мы не забываем. Я бы очень хотел сказать, что мы, немцы, поняли. Но я не могу так сказать, ведь ненависть и рознь вновь вокруг нас, яд национализма просачивается в повестку дня даже в этих стенах".

Также Штайнмайер подчеркнул, что историческую память нельзя "превращать в окаменевший ритуал" — необходимо искать новые формы почтения погибших, понятные и молодому поколению, и тем гражданам Германии, чьи семьи приехали в страну после войны.