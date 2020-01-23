Александр Вучич: о евроинтеграции, шаблонах в СМИ и партнерстве с Москвой

Сербия, давний кандидат на членство в ЕС, не знает сроков возможного вступления. Белград остается верным европейскому проекту, но параллельно активизирует партнерство с Россией. Часть сербского общества протестует против коррупции и ограничения свобод в СМИ. Что стоит за этим протестами? На этот и другие вопросы мы получили ответ из первых рук, встретившись с президентом Сербии на форуме в Давосе.

Euronews: "В Сербии протесты продолжаются уже больше года. Вы сегодня участвуете в форуме в Давосе. Проблемы дома не помогают вашей репутации. С каким обращением к мировым лидерам вы приехали в Давос?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Для меня протесты никакой проблемы не представляют. Это демократический способ выражения политических позиций и взглядов. Мы дали возможность нашим оппонентам вот уже больше года проводить акции протеста. Но, согласно последним опросам, наш рейтинг растет. Оппозиция немногочисленна: наших сторонников - 53%, а у них - лишь 8,5%".

Euronews: "В этом году пройдут парламентские выборы, верно?"

Александр Вучич, президент Сербии: "выборы пройдут в конце апреля, и это хорошо. Как и везде в мире, выборы - прекрасная возможность сравнить свою политику с политикой других".

Euronews: "Возможно, вам не придется столкнуться с политикой других... Оппозиция говорит, что может бойкотировать выборы. Тогда голосование будет приятно незаконным?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Нет, такого не случится, у нас будет большая явка; больше, чем ожидают сегодня люди. Бойкот - их право... политики могут идти на выборы или не идти. Мы сделали все возможное, чтобы выполнить требования, требования ЕС, по условиям подготовки к выборам. Теперь каждый может решать, как действовать".

Euronews: "Но что это за история с независимыми наблюдателями? Я имею в виду Transparency International, Freedom House ... Как случилось, что вы, ваше правительство попали в их рейтинги, отчеты, где речь идет об ограничении в свободе слова? Они утверждают, что вы стремитесь сконцентрировать в своих руках слишком много власти, используете для этого возможности вашей должности. Это недемократично!"

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Александр Вучич, президент Сербии: "Конечно, это недемократично. И я ничего такого не делаю. Мы отчасти из- за этого и взялись за улучшение условий подготовки к выборам, особенно в том, что касается СМИ. Сегодня 90% сербов и пользуются соцсетями и у них нет абсолютно никаких ограничений Знаете, если вы будете сводить свою политику только к СМИ, вы проиграете".

Euronews: "Но СМИ - один из столпов демократии, нам необходимы свободные средства массовой информация, неправительственные организации".

Александр Вучич, президент Сербии: "Это один из столпов демократии, но к интересам СМИ нельзя сводить всю проводимую в стране политику, она шире и многограннее".

Euronews: "Вы собираетесь встречаться с членами администрации Дональда Трампа для разговора о растущей нестабильности в Балканском регионе. Что вы им скажете?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Я их поблагодарю их за то, что они вместе с нами организовали прямой рейс Белград-Приштина. Я благодарен Роберту О’Брайену, Ричарду Гренеллу за нашу совместную работу".

Euronews: "Пока все это существует на уровне договоренностей. Когда эти рейсы возобновятся?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Да, сейчас это главное. Думаю, они возобновятся в ближайшие месяцы".

Euronews: "Это ключевой момент для взаимоотношений с Косово. Вы планируете вступить в ЕС. Видите ли вы возможность нормализовать на пути к порогу ЕС ваши отношения с Приштиной, по сей день напряженные?"

Александр Вучич, президент Сербии: "В Сербии по этому поводу не слишком много энтузиазма, но мы по-прежнему привержены европейскому пути, поскольку считаем его безальтернативным. И это осознание имеет очень большое значение для народа, для сербского государства. Как вы знаете, мы уже 20 лет идем по пути евроинтеграции. Пожалуй, за исключением Турции, ни одна страна так долго не ждала вступления".

Euronews: "Почему, на ваш взгляд, вы так долго ждете?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Некоторые скажут, что это связано с просчетами во внешней политике. Но я соглашусь с вами: главная причина - отношения Белграда и Приштины.

Смотрите, я буквально сегодня обсуждал этот вопрос с европейскими чиновниками и с Майклом Помпео. И я спросил: "Допустим, мы сделаем это, заключим договор с Приштиной, найдем компромиссное решение. Будет ли этого достаточно для нашего вступления в ЕС?" И ни европейцы ни американцы (а они тесно сотрудничают) не смогли нам сказать: "Да, вас примут в ЕС в этом случае". Получается, нам придется ждать решения стран ЕС о том, хотят ли они видеть Сербию в своих рядах или нет".

Euronews: "Вы сказали, что сербы теряют аппетит к ЕС. На вас, живущего в режиме ожидания несколько лет, это тоже распространяется?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Если вы спросите меня лично, в восторге ли я от отношений с ЕС, от того, что они в последнее время дали моей стране, я отвечу "Нет, восторга у меня это не вызывает!". Но я глубоко благодарен Евросоюзу - нам очень помогли в период сильных наводнений в 2014 году, нам помогают с реформами. Да, ЕС поддержал финансовые, экономические реформы. Смотрите, сегодня моя страна - лидер, если оценивать темпы роста. В прошлом году рост составил 4,5 %, в этом году - чуть больше 4%. Четвертый год подряд мы отмечаем профицит бюджета. Мы, безусловно, самая сильная экономика Западных Балкан, причем ситуация у нас только улучшается".

Euronews: "Ваши отношения с Россией тоже улучшились. Наступит день, когда вам придется решать - Москва или ЕС. Вы можете сказать, что колеблетесь, но членство в Евросоюзе требует согласованности во внешней политике".

Александр Вучич, президент Сербии: "Вы знаете, в чем проблема? Проблема большинства западных СМИ - в следовании шаблону. "У вас хорошие отношения с Москвой? - Да, и мы будем их развивать!" Честно говоря, я сыт по горло тем, что мне все читают лекции по поводу нашего сотрудничества с Китаем, Россией. При этом я вижу, как очень многие встречаются с Си Цзиньпином и Путиным чаще, чем я. Пусть каждый занимается своим делом. И наши критики, и мы - суверенные государства. Мы делаем все возможное для народа и страны".