Косово и Сербия снова ссорятся

Этнические сербы - жители города Зубин-Поток на севере частично признанного Косова блокируют главные дороги, ведущие в населенный пункт.
Таким образом местное население пытается препятствовать проезду косовского полицейского спецназа на территорию общины.
Утром во вторник полиция провела рейд в северных районах Косова с преобладающим сербским населением, вызвав гневную реакцию Белграда.
Согласно местным СМИ, в ходе спецоперации, которая еще не окончена, арестованы как минимум 10 человек, в основном полицейские сербской национальности
Среди арестованных начальник полиции Зубин-Потока. Три человека получили ранения.
В ООН заявили, что их сотрудник гражданин России Михаил Краснощеков, задержанный и получивший тяжелые травмы во время спецрейда, освобожден и будет переведен в главный госпиталь Сербии в Белграде. Также в международной организации потребовали немедленного освобождения другого задержанного сотрудника Миссии - косовара.