Косово и Сербия снова ссорятся

Этнические сербы - жители города Зубин-Поток на севере частично признанного Косова блокируют главные дороги, ведущие в населенный пункт.

Таким образом местное население пытается препятствовать проезду косовского полицейского спецназа на территорию общины.

Утром во вторник полиция провела рейд в северных районах Косова с преобладающим сербским населением, вызвав гневную реакцию Белграда.

Согласно местным СМИ, в ходе спецоперации, которая еще не окончена, арестованы как минимум 10 человек, в основном полицейские сербской национальности

Среди арестованных начальник полиции Зубин-Потока. Три человека получили ранения.

К сожалению, сегодня у нас тяжелый день, и во многом это связано с замыслами албанских лидеров и им сочувствующих. Все эти разговоры о борьбе с коррупцией просто смешны. Если вы сравните число арестованных сербов и албанцев, то увидите - что среди сербов, видимо генетически, в несколько раз больше преступников, чем среди албанцев. И, наверное, вы согласитесь, что это не очень вяжется с реальностью в тех местах Александр Вучич, президент Сербии

В ООН заявили, что их сотрудник гражданин России Михаил Краснощеков, задержанный и получивший тяжелые травмы во время спецрейда, освобожден и будет переведен в главный госпиталь Сербии в Белграде. Также в международной организации потребовали немедленного освобождения другого задержанного сотрудника Миссии - косовара.