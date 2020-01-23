Премьер Испании посетил районы, пострадавшие от стихии

Испания преодолевает последствия шторма "Глория". Он обрушился на побережье в минувшее воскресенье и бушевал несколько дней. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 12 человек. Десятки получили ранения и травмы. Есть пропавшие без вести. В четверг председатель правительства Испании Педро Санчес посетил пострадавшие районы. Премьер пообещал в ближайшее время задействовать необходимые механизмы для оказания помощи оказавшимся в беде регионам.

Вместе с тем Санчес подчеркнул: "Последствия подобных метеорологических явлений усиливает и усугубляет изменение климата. Что это значит? Что государственная власть и власти на местах должны задуматься над тем, как имеющиеся у нас экономические ресурсы и проводимая политика могут способствовать решению проблемы".

В минувший вторник правительство Испании объявило "климатическое чрезвычайное положение" и пообещало принять три десятка мер по борьбе с глобальным потеплением.

"Глория" оказалась одной из самых сильных бурь в Испании за последние годы. Шторм сопровождался сильными порывами ветра и дождями, которые спровоцировали наводнения. Из-за непогоды во многих провинциях были закрыты дороги, порты, отменены занятия в школах, эвакуированы жители. Было приостановлено движение высокоскоростных поездов на участке, соединяющем Испанию и Францию.

В настоящее время погодные условия улучились и вовсю идут восстановительные работы. К нормальному ритму жизни пытается вернуться и Арес-дель-Маэстре в провинции Кастельон, где на улицах все еще лежит снег.