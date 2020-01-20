Евросоюз за мир в Ливии

Министры иностранных дел стран ЕС встретились в Брюсселе, чтобы поддержать недавно обретенный импульс к прекращению гражданской войны в Ливии.

Участники воскресной международной конференции в Берлине договорились о введении эмбарго на поставки оружия, прекращении огня и запуске мирного политического процесса в Ливии, частью которого хочет стать Евросоюз.

Есть несколько вариантов. Но вы же понимаете, что прекращение огня требует контроля с чьей-либо стороны. Вы не можете сказать: "прекращайте огонь", а затем забыть об этом, о контроле над вооружениями, контроле эмбарго. Нам нужно возродить миссию "София" Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Военно-морская операция ЕС (миссия "София") у берегов Ливии была создана для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев на фоне миграционного кризиса в 2015 году и была прекращена в 2019.

ЕС рассматривает Ливию как ключевую страну в рамках ограничения миграции из Африки. Но эксперты предупреждают, что ситуация может оказаться сложнее.

Реальность такова, что обе стороны ливийского конфликта представляют собой многогранную и непростую смесь ополченцев. Теперь вопрос в том, даже если два лидера, возможно, захотят реализовать Берлинский документ — а это уже под большим вопросом — что будут делать их сторонники на местах? Стефано Маркуцци фонд Оборонного колледжа НАТО

Теперь, когда первые шаги по урегулированию конфликта в Ливии предприняты, Евросоюз займется составлением дорожной карты по соблюдению достигнутых в Берлине договоренностей.

Проанализировав ситуацию и выдвинув несколько гипотез о том, что может произойти в ближайшие дни, нам поручено представить Совету конкретные предложения о том, как осуществить прекращение огня и обеспечить соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Если всем сторонам удастся добиться продолжительного прекращения огня, то Организация объединенных наций сможет организовать новый политический процесс в стране.

Ливия была поглощена вооруженным конфликтом после восстания 2011 года, которое положило конец многолетнему режиму Муаммара Каддафи. С тех пор несколько дипломатических инициатив по поиску мирного решения провалились.