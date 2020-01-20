Евросоюз за мир в Ливии

Министры иностранных дел стран ЕС встретились в Брюсселе, чтобы поддержать недавно обретенный импульс к прекращению гражданской войны в Ливии.
Участники воскресной международной конференции в Берлине договорились о введении эмбарго на поставки оружия, прекращении огня и запуске мирного политического процесса в Ливии, частью которого хочет стать Евросоюз.
Военно-морская операция ЕС (миссия "София") у берегов Ливии была создана для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев на фоне миграционного кризиса в 2015 году и была прекращена в 2019.
ЕС рассматривает Ливию как ключевую страну в рамках ограничения миграции из Африки. Но эксперты предупреждают, что ситуация может оказаться сложнее.
Теперь, когда первые шаги по урегулированию конфликта в Ливии предприняты, Евросоюз займется составлением дорожной карты по соблюдению достигнутых в Берлине договоренностей.
Если всем сторонам удастся добиться продолжительного прекращения огня, то Организация объединенных наций сможет организовать новый политический процесс в стране.
Ливия была поглощена вооруженным конфликтом после восстания 2011 года, которое положило конец многолетнему режиму Муаммара Каддафи. С тех пор несколько дипломатических инициатив по поиску мирного решения провалились.