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Италия

Ливия: попытки снизить напряженность

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  Ирина Александрова 
Ливия: попытки снизить напряженность
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AP
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Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж заявил, что готов прекратить огонь при условии, что Ливийская национальная армия Халифы Хафтара остановит наступление. Об этом Сарадж заявил после встречи в Риме с итальянским премьером Джузеппе Конте. Несколько дней назад Конте общался Хафтаром.

Происходящее в Ливии на встрече в Москве обсудили президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Российский лидер поддержал инициативу Германии провести в Берлине под эгидой ООН международную конференцию по мирному урегулированию ситуации в Ливии. Меркель выразила надежду на то, что конфликтующие стороны услышат призыв Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января.

Вопрос, касающийся снижения напряженности в Ливии, как сообщается, был в центре внимания переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Встреча проходила в Стамбуле за закрытыми дверями.

Сейчас в Ливии царит двоевластие: временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Хафтаром, и международно признанное ПНС Сараджа на помощь которому по решению Эрдогана (одобренному парламентом) направились турецкие военные.

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