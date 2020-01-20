Ливия: эмбарго и обещание не вмешиваться

Эмбарго на поставки оружия и полный нейтралитет сторон. Таков итог международной конференции по Ливии, которая прошла в воскресенье в Берлине. За столом переговоров собрались ведущие державы, в том числе США, Россия, страны ЕС, а также арабские государства. Они договорились не поставлять оружие какой-либо из враждующих сторон.

"Мы получили обещания от всех делегатов, что они не будут оказывать поддержку враждущим сторонам в Ливии и прекратят все действия, пока соблюдается соглашение о прекращении огня", - заявила на итоговой пресс-конференции хозяйка встречи Ангела Меркель.

Впрочем, позже она честно признала, что никаких санкций за нарушение оружейного эмбарго не предусмотрено. Вдобавок, лидеры двух воюющих кланов: глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар вновь отказались провести прямые переговоры.

Эмбарго и нейтралитет

На саммите в Берлине была достигнута договоренность о формировании рабочей группы, которая будет собираться не реже раза в месяц для продвижения мирного процесса и решения гуманитарных проблем. Также предполагается создание так называемого военного комитета, который при содействии ООН будет добиваться устойчивого перемирия и полного прекращения огня.

"В целом мы считаем конференцию весьма полезной", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров после берлинского саммита. Однако, по его словам, "пока завязать устойчивый серьезный диалог между враждующими сторонами не получается".

Двоевластие в Ливии

В настоящее время войска Хафтара контролируют две трети территории страны, в том числе богатые нефтяные месторождения северо-востоке Ливии. В субботу его силы заблокировали экспорт нефти из ведущих портов страны.

Euronews

Признанное международным сообществом правительство Сарраджа удерживает лишь районы Триполи и Мисураты, где в 2011 году началось революционное движение, которое в итоге вылилось в полномасштабную гражданскую войну.

После свержения Муаммара Каддафи Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. В середине января этого года при посредничестве России и Турции удалось достичь перемирия. Однако перспективы его остаются весьма туманными. На фоне полного хаоса страна рискует стать новым форпостом исламистов, как это было в Сирии и Ираке. Это, а также непрекращающийся поток беженцев вызывают серьезную обеспокоенность ООН.